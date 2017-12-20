Вместо цели попал в людей. Мужчина едва не лишил жизни двух парней

20 декабря 2017 г. 16:19
Автор: Светлана Еченина
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Накануне в Чугуевском районе два молодых человека, 17-ти и 19-ти лет, получили огнестрельные ранения. Происшествие произошло вблизи поселка Малиновка. Как установили правоохранители, молодые люди пошли собирать металлолом около десяти часов вечера. Именно в это время 43-х летний житель Харькова решил испытать охотничий карабин «Мозберг». Выбрав мишенью бетонные плиты, мужчина сделал несколько выстрелов. Но вместо бетона попал в искателей металлолома. Когда осознал, что случилось - то собственноручно отвез пострадавших в местную больницу. Откуда фельдшер позвонил уже правоохранителям

Дмитрий Гринчак, зам. нач. Чугуевского ОП

Один з молодиків поранених, на теперішній час, знаходиться в міській лікарні м. Чугуєва, а інший, для надання медичної допомоги,  доправлений до м. Харкова. Харків янин, який здійснив постріли, затриманий у порядку ст. 208 КПКУ і останньому повідомлено про підозру

На данный момент, 17- ти летний пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии, а 19-летнего раненого, также в тяжелом состоянии, транспортировали в больницу областного центра. У них диагностировали множественные огнестрельные ранения ног и плечевого сустава. Обоим понадобилось хирургическое вмешательство. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - это покушение на убийство. Вещественные доказательства изъяты, говорят правоохранители. Стрелку грозит до 15 лет лишения свободы, если его вина будет доказана. Сейчас мужчина задержан
 

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Вместо цели попал в людей. Мужчина едва не лишил жизни двух парней - 20.12.2017

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