Вместо СИЗО - домашний арест. Суд изменил меру пресечения патрульному Бондарцу

Поддержать патрульного Андрея Бондарца в Полтаву приехали десятки его коллег из Харькова и других городов Украины, а также родственники правоохранителя. Подозреваемого в зал суда не доставили, он принимал участие в заседании в режиме видео-конференции.

Бондарцу инкриминируют превышение служебных полномочий. Подозрение ему объявили после стрельбы с погоней, произошедшей в ночь на 13 февраля. Экипаж получил сообщение о компании мужчин, которые могли сесть за руль навеселе. Во время преследования автомобиля «Subaru Forester» правоохранители требовали остановиться, началась погоня. Затем патрульный совершил несколько выстрелов в сторону машины и ранил пассажира. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, но на следующий день медики сообщили об улучшении состояния пациента. и

Андрея Бондарца, который стрелял в авто, взяли под стражу на 60 суток. Его адвокаты это решение решили обжаловать. Подозреваемый во время рассмотрения апелляции отметил - руководствовался Законом Украины о Национальной полиции и не собирался никому наносить телесные повреждения.

Андрей Бондарец, подозреваемый:

Зазначена особа, перш за все, не реагувала на вимоги працівників поліції, а також своїми діями несла загрозу життю та здоров'ю як для працівників поліції, а також осіб, які перебували на той час на той момент у місті.

Представители обвинения в суде настаивали - меру пресечения менять не стоит. И говорили о существовании определенных рисков, учитывая то, что подозреваемый - правоохранитель и может влиять на следствие. Поэтому требовали оставить Бондарца в СИЗО.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области:

Прокурор у своєму клопотанні зазначав ризики згідно статті 177 Кримінально-процесуального кодексу. А саме те, що підозрюваний може впливати на слідство. Підозрюваний може приховати сліди злочину або впливати на свідків.

Адвокат патрульного просил отменить меру пресечения и говорил - подозрение необосновано. Суд в Полтаве, выслушав доводы сторон, заменил содержание под стражей на круглосуточный домашний арест. Защитник Бондарца, Ярослав Смелянский, отмечает - таким решением удовлетворен частично: ко многим аргументам представители Фемиды прислушались. Однако, по его мнению, ограничивать свободу клиента необходимости нет. Поскольку он действовал по закону, защищал свою жизнь и хотел предупредить ДТП. Тем более, что экспертиза показала в крови водителя «Subaru Forester» наркотические вещества - каннабиноиды.

Ярослав Смелянский, адвокат Андрея Бондарца:

Саме куди цілили патрульні, на автомобілі декілька пошкоджень. А саме - в області лівого або правого колеса, і також в кришці багажнику, тобто це свідчить про те, що патрульні цілком законно застосовували. Практично стріляли для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження. А саме - по колесах автомобіля.

Во время домашнего ареста патрульный будет находиться в городе Лозовая. Его должны доставить туда в ближайшее время. Жена Бондарца, Виктория, рассказывает, в течение двух месяцев тоже будет жить там, вместе с мужем и маленьким сыном. И добавляет - дома Андрей продолжит лечение. Во время погони он получил травму бедра, а в СИЗО состояние здоровья патрульного ухудшилось.

Виктория Бондарец, жена патрульного:

Мне из-за этого пришлось передавать лекарства. Я передавала ему лекарства туда. Человек понимает, что он не виновен, он действовал по закону. Больше у него нервов, что как бы его оторвали от семьи и находился в СИЗО. Он же никуда не убегал, не скрывался.

Досудебное расследование в отношении правоохранителя пока не завершено. Кроме того, продолжается служебная проверка. Также следователи устанавливают обстоятельства наезда автомобиля «Subaru» на работника патрульной полиции.