Вместо солений харьковчанин хранил в банках каннабис

14 января 2020 г. 17:30
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Как сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области, 13 января правоохранители нашли и изъяли у харьковчан около 8 кг каннабиса, который, по их словам, они хранили для собственного использования. 

Так, 13 января полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства 38-летнего жителя Лозовского района, во время которого обнаружили около 5 килограммов вещества растительного происхождения.

В тот же день сотрудники Валковского отдела полиции совместно с работниками Управления противодействия наркопреступности ГУ НП в Харьковской области разоблачили в хранении наркотических средств 52-летнего жителя села Шаровка.

В рамках досудебного расследования правоохранители провели санкционированный обыск домовладения мужчины и обнаружили измельченные растения каннабиса общим весом более 3 килограммов, которые находились в нескольких пакетах и ​​стеклянных банках.

Изъятое направлено для проведения соответствующей экспертизы.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 3 лет тюрьмы.

Следственные действия продолжаются.

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