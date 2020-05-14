Внедорожник лег на крышу после столкновения с фурой: авария на окружной

14 мая 2020 г. 20:55
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Сегодня в 19:00 на окружной дороге в районе поворота к Черкасской Лозовой столкнулись фура Renault Magnum с прицепом-цистерной и УАЗ-3163 «Patriot».

По данным пресс-службы УПП Харьковской области, с места аварии в больницу был доставлен водитель перевернувшегося после столкновения внедорожника.

Причины ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

По информации, появившейся в соцсетях, аварию мог спровоцировать велосипедист, выехавший на дорогу перед фурой: водитель грузового авто пытался избежать наезда на велосипедиста и допустил столкновение с внедорожником.

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