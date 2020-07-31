Внезапная смерть под аптекой: подробности

31 июля 2020 г. 17:45
Автор: Альбина Прасол
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Сообщение о том, что у одной из аптек лежит труп охранника, быстро обошло все харьковские паблики. Более того, в некоторых сообщали, что смерть - уголовная, в результате нападения. Однако в аптеке слухи опровергают, говорят, мужчине стало плохо и он вышел на улицу, подышать свежим воздухом, и просто упал. Коллеги даже не успели оказать первую медицинскую помощь - охранник умер мгновенно. Патрульные прибыли на вызов первыми.

Александр Писаревский, инспектор дежурной части Новобаварского отдела полиции: 

Человек умер, лет шестидесяти девяти. Работал охранником аптеки «911». Умер, скорее всего, от сердечного приступа. Будут увозить в морг для выяснения причины смерти. Из-за чего угодно: внезапная смерть, только вскрытие установит причину смерти.

По факту смерти правоохранители открыли уголовное производство.

Видео: 

Внезапная смерть под аптекой: подробности - 31.07.2020

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