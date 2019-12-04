Во дворе частного дома горел гараж с автомобилем

В Нововодолажском районе во дворе частного домовладения произошел пожар в гараже.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, 3 декабря в 10:49 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Солнечной, 19 в селе Федоровка Нововодолажского района.

В гараже стоял автомобиль «ВАЗ-2105».

На момент прибытия спасателей огнем был охвачен гараж и автомобиль.

Кроме того, пламя могло перейти на пристроенную к гаражу хозяйственную постройку.

Площадь пожара составляла около 35 кв.м.

Пожарные вытолкали горевшую легковушку из гаража, но огонь к тому времени уже успел уничтожить значительную часть авто.

В 11:30 пожар был локализован, в 13:55 полностью ликвидирован.

Хозяйственную постройку от огня бойцам ГСЧС удалось спасти.

По предварительным данным, причиной возникновения возгорания стало короткое замыкание электрической проводки в авто.