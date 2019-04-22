Во дворе частного дома горели автомобили: подозревают поджог

21 апреля в 4:30 в полицию поступило сообщение о возгорании автомобилей во дворе частного домовладения в городе Первомайском.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Пожар локализовали до прибытия полицейских сотрудники ГСЧС.
Установлено, что автомобиль «Reno Daster» сгорел полностью. В результате пожара огонь перекинулся на гараж и нанес ущерб авто «Mazda», который находился в гараже.
Обе машины принадлежат 39-летнему местному жителю.
Полицейские осмотрели место происшествия и опросили возможных свидетелей.
Следователем сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.