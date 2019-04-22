Во дворе частного дома горели автомобили: подозревают поджог

22 апреля 2019 г. 12:31
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21 апреля в 4:30 в полицию поступило сообщение о возгорании автомобилей во дворе частного домовладения в городе Первомайском.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Пожар локализовали до прибытия полицейских сотрудники ГСЧС.

Установлено, что автомобиль «Reno Daster» сгорел полностью. В результате пожара огонь перекинулся на гараж и нанес ущерб авто «Mazda», который находился в гараже. 

Обе машины принадлежат 39-летнему местному жителю. 

Полицейские осмотрели место происшествия и опросили возможных свидетелей.

Следователем сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. 

 

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