Во дворе частного дома горели автомобили: подозревают поджог

21 апреля в 4:30 в полицию поступило сообщение о возгорании автомобилей во дворе частного домовладения в городе Первомайском.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Пожар локализовали до прибытия полицейских сотрудники ГСЧС.

Установлено, что автомобиль «Reno Daster» сгорел полностью. В результате пожара огонь перекинулся на гараж и нанес ущерб авто «Mazda», который находился в гараже.

Обе машины принадлежат 39-летнему местному жителю.

Полицейские осмотрели место происшествия и опросили возможных свидетелей.

Следователем сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.