Во дворе дома сгорел внедорожник (фото)

Пожар произошел 27 мая в 22:33 в автомобиле «Toyota Land Cruiser Prado» 2008 года выпуска, который был припаркован во дворе трехэтажного жилого дома на ул. Новоалександровской, 54 А в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, к месту происшествия выехали 2 отделения Службы спасения на автоцистернах в составе 8 спасателей. На момент их прибытия внедорожник был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составляла 6 кв. метров.

С помощью пены огонь удалось локализовать в 22:44 и в 22:55 - полностью обуздать. Причина возникновения пожара устанавливается.

Пострадавших нет.