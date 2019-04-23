Во дворе многоэтажки горел гараж с автомобилем внутри

23 апреля 2019 г. 10:47
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22 апреля в 23:27 в службу ГСЧС поступило сообщение о пожаре в частном металлическом гараже, расположенном во дворе 16-этажного дома на пр. Науки, 26 в Харькове.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на момент их прибытия горел один из гаражей, стоявших в ряд рядом друг с другом, площадью 10 кв.м.

Кроме того, внутри горящего гаража горела еще и легковушка «Skoda Fabia» 2013 года выпуска на площади 5 кв.м.

В 23:43 пожар спасатели локализовали, а в 23:51 - полностью ликвидировали, защитив соседние гаражи от огня.

Пострадавших нет.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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