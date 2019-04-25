Во дворе многоэтажки горел легковой автомобиль

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, пожар произошел 25 апреля в 3:46 во дворе жилой 9-этажки на ул. Благодатной, 2. Там горел автомобиль автомобиль «ЗАЗ Славута», который был припаркован прямо напротив подъезда.

В легковушке огнем был охвачен моторный отсек и салон на общей площади 4 кв.метров. От пламени также пострадала правая часть соседнего автомобиля «Volkswagen Golf».

Уже в 4:01 пожар был локализован, а в 04:25 ликвидирован полностью.

Причина возникновения возгорания устанавливается. Пострадавших в результате происшествия нет.