Во Флориде ратовавшая за оружие активистка получила пулю от четырехлетнего сына

11 марта 2018 г. 10:40
Источник: Новое время
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Известная во Флориде активистка, выступавшая за свободное ношение оружия, была серьезно ранена своим четырехлетним сыном, сообщает The Daily Mail.

31-летняя Джейми Гилт агитировала за право застрелить того, кто угрожает ее семье. За сутки до инцидента она хвалилась в соцсетях: "Даже мой 4-летний сын умеет стрелять из 22 калибра".

6 марта она везла на грузовике лошадь в Джэксонвилле. Сзади сидел ее маленький сын. Он взял с сиденья заряженный пистолет 45 калибра и выстрелил в мать. Пуля прошла через спинку водительского сиденья и попала Джейми в спину.

Местный заместитель шерифа, проезжавший мимо, заметил, что грузовик стало мотать из стороны в сторону. Когда он притормозил, Джейми помахала ему и сообщила, что ее подстрелили. Женщину доставили в больницу. О подробностях ранения не сообщается, но известно, что Джейми находится в стабильном состоянии.

Полиция начала расследование по факту того, что заряженный пистолет оказался в руках ребенка.

Требования ужесточить законы о свободном владении оружия во Флориде стали выдвигаться после трагедии в средней школе Марджори Стонман Дуглас 14 февраля, где 19-летний Николас Круз расстрелял 17 человек.

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