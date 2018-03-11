Во Флориде ратовавшая за оружие активистка получила пулю от четырехлетнего сына

Известная во Флориде активистка, выступавшая за свободное ношение оружия, была серьезно ранена своим четырехлетним сыном, сообщает The Daily Mail.

31-летняя Джейми Гилт агитировала за право застрелить того, кто угрожает ее семье. За сутки до инцидента она хвалилась в соцсетях: "Даже мой 4-летний сын умеет стрелять из 22 калибра".

6 марта она везла на грузовике лошадь в Джэксонвилле. Сзади сидел ее маленький сын. Он взял с сиденья заряженный пистолет 45 калибра и выстрелил в мать. Пуля прошла через спинку водительского сиденья и попала Джейми в спину.

Местный заместитель шерифа, проезжавший мимо, заметил, что грузовик стало мотать из стороны в сторону. Когда он притормозил, Джейми помахала ему и сообщила, что ее подстрелили. Женщину доставили в больницу. О подробностях ранения не сообщается, но известно, что Джейми находится в стабильном состоянии.

Полиция начала расследование по факту того, что заряженный пистолет оказался в руках ребенка.

Требования ужесточить законы о свободном владении оружия во Флориде стали выдвигаться после трагедии в средней школе Марджори Стонман Дуглас 14 февраля, где 19-летний Николас Круз расстрелял 17 человек.