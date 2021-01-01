Во Франции полиция разогнала нелегальную новогоднюю вечеринку

Самая большая обнаруженная ​​полицией рейв-вечеринка проходила в Бретани, в маленьком муниципалитете Льерон, а количество ее участников превышало количество жителей города - вероятно, те прибыли сюда даже из Парижа.

По данным источников телеканала Europe 1, речь идет о 2000 участниках подпольного празднования. L’independant подтверждает эти оценки и добавляет, что вечеринка проходила в заброшенном ангаре. В результате столкновений между участниками вечеринки и полицией, трое полицейских получили легкие травмы, один полицейский автомобиль сожгли. Примечательно, что после того вечеринка не прекратилась и продолжительная по крайней мере некоторое время, поскольку полиция без подкрепления оказалась неспособна ее разогнать.

Полиция официально пока не предоставляет деталей о данном инциденте.

Во Франции действует коронавирусный комендантский час, правила которой запрещают любые празднования Нового года за пределами своего жилья.

Le Figaro отмечает, что инциденты меньшего масштаба происходили и в других городах. В частности, в Марселе полиция пресекла вечеринку на около 300 человек, на 150 из них наложен штраф по 135 евро, а трое организаторов оказались за решеткой по обвинению в действиях, угрожающих жизни других людей.