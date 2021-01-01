Во Франции полиция разогнала нелегальную новогоднюю вечеринку

01 января 2021 г. 16:00
Источник: Европейская правда
1 просмотр

Самая большая обнаруженная ​​полицией рейв-вечеринка проходила в Бретани, в маленьком муниципалитете Льерон, а количество ее участников превышало количество жителей города - вероятно, те прибыли сюда даже из Парижа.

По данным источников телеканала Europe 1, речь идет о 2000 участниках подпольного празднования. L’independant подтверждает эти оценки и добавляет, что вечеринка проходила в заброшенном ангаре. В результате столкновений между участниками вечеринки и полицией, трое полицейских получили легкие травмы, один полицейский автомобиль сожгли. Примечательно, что после того вечеринка не прекратилась и продолжительная по крайней мере некоторое время, поскольку полиция без подкрепления оказалась неспособна ее разогнать.

Полиция официально пока не предоставляет деталей о данном инциденте.

Во Франции действует коронавирусный комендантский час, правила которой запрещают любые празднования Нового года за пределами своего жилья.

Le Figaro отмечает, что инциденты меньшего масштаба происходили и в других городах. В частности, в Марселе полиция пресекла вечеринку на около 300 человек, на 150 из них наложен штраф по 135 евро, а трое организаторов оказались за решеткой по обвинению в действиях, угрожающих жизни других людей.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53