Во Франции разбился туристический самолет: есть жертвы

17 февраля 2020 г. 10:43
Источник: ZN.UA
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В результате крушения туристического самолета во Франции погибли четыре человека. Авиакатастрофа произошла около 13:00 (по местному времени) в воскресенье, 16 февраля, на плато Ларзака в городе Крессейль.

Пассажирский самолет Piper PA-28 вылетел из Ангулема и разбился в нескольких километрах к северу от взлетно-посадочных полос на аэродроме Мийо-Ларзака. По предварительной информации, пилот утратил контроль над самолетом, и тот загорелся при приземлении. Кроме пилота на борту самолета находились три пассажира. Никто из них не выжил.

Сообщается, что в этот день на плато были сильные порывы ветра. Следствие должно выяснить, были ли погодные условия причиной катастрофы.

 

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