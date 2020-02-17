Во Франции разбился туристический самолет: есть жертвы

В результате крушения туристического самолета во Франции погибли четыре человека. Авиакатастрофа произошла около 13:00 (по местному времени) в воскресенье, 16 февраля, на плато Ларзака в городе Крессейль.

Пассажирский самолет Piper PA-28 вылетел из Ангулема и разбился в нескольких километрах к северу от взлетно-посадочных полос на аэродроме Мийо-Ларзака. По предварительной информации, пилот утратил контроль над самолетом, и тот загорелся при приземлении. Кроме пилота на борту самолета находились три пассажира. Никто из них не выжил.

Сообщается, что в этот день на плато были сильные порывы ветра. Следствие должно выяснить, были ли погодные условия причиной катастрофы.