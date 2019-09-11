Во Франции суд приговорил 9 украинцев к тюремным срокам от 5 до 8 лет

Найденная на корабле партия в 2, 3 тонны кокаина составила 20% от объема всех изъятий кокаина во Франции в 2015 году. Стоимость этого груза при перепродаже могла бы составить 360 млн евро.

Приговор был вынесен во вторник, 10 сентября. Уголовный суд французского города Лилля приговорил девятерых украинских моряков к тюремным срокам от 5 до 8 лет по обвинению в перевозке кокаина из Венесуэлы в 2015 году. Об этом сообщает Ouest France.

"Приговор ожидался в течение 4 лет. В декабре 2015 года 2,3 тонны кокаина было изъято на грузовом судне, которое было задержано в Булони-сюр-Мера. На борту находились девять украинских моряков, которые заверили, что перевезли этот огромный запас кокаина под угрозой", - так говорится в сообщении.

Помимо этого, суд приговорил их - совместно и по отдельности - к штрафу в размере 75 млн евро по требованию таможни. Для всех осужденных, за исключением одного, установлен также пожизненный запрет на посещение Франции.

11 декабря 2015 года патрульный катер обнаружил грузовое судно в очень плохом состоянии под молдавским флагом у берегов Па-де-Кале. По рации капитан "Карибской пальмы" (Carib Palm) сообщил властям Франции, что он следовал из колумбийского города Картахены в польский город Гданьск на ремонт.

Его попросили остановиться в порту Булонь-сюр-Мер. Во время проверки правоохранители нашли на корабле тайник со спрятанным грузом кокаина, чистота которого составляла 75%, а его цена при продаже - 75 миллионов евро, и 360 миллионов евро - при перепродаже на европейском рынке.

Расследование специализированной межрегиональной юрисдикции установило, что судно находилось в столице доминиканской республики Санто-Доминго с сентября 2015 года. Потом оно отправилось в Картахену, а 16 ноября остановилось у побережья Венесуэлы, где было перегружено.

Начальники экипажа - грузинский капитан, а также гражданин Турции и еще один украинец позже должны предстать перед специальным судом присяжных.