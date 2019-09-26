Во Львове строительный кран упал на супермаркет

На проспекте Красной Калины во Львове строительный кран упал на здание супермаркета.

Как сообщает Zaxid.net, кран упал с тыльной стороны супермаркета, где расположена рампа для отгрузки грузов. Конструкция крана упала на один из грузовиков, в результате чего есть пострадавшие. Кроме того, в то время на кране был крановщик.

"Пострадавшую водителя из крана еще не вытащили. Она живая. Ее зажало, поэтому вызвали специализированный автомобиль", - рассказал представитель городского совета.

Ранее сообщалось о том, что в прошлом году в Ивано-Франковской области в пригородном селе Хриплин строительный кран упал на грузовик, вследствие чего погибли два человека. Как сообщил начальник Ивано-Франковской дирекции железнодорожных перевозок Ярослав Лучко, причиной падения крана был сильный ветер.