Во время дождя убило током жителя Харьковщины

12 апреля в 16:10 в полицию поступило сообщение о том, что в результате несчастного случая в поселке Высокий Кегичевского района погиб мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, прибывшие на место правоохранители предварительно установили, что при проведении земляных работ на придомовой территории во время дождя электрическим током убило 45-летнего местного жителя.

Тело погибшего мужчины направили в морг.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений.