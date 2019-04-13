Во время дождя убило током жителя Харьковщины

13 апреля 2019 г. 10:40
224 просмотра

12 апреля в 16:10 в полицию поступило сообщение о том, что в результате несчастного случая в поселке Высокий Кегичевского района погиб мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, прибывшие на место правоохранители предварительно установили, что при проведении земляных работ на придомовой территории во время дождя электрическим током убило 45-летнего местного жителя.

Тело погибшего мужчины направили в морг.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.