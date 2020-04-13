Во время эпидемии коронавируса США пострадали еще и от торнадо

На юге США прошел мощный торнадо, который разрушил сотни домов в штате Луизиана. К вечеру воскресенья, 12 апреля, Агентство по чрезвычайным ситуациям Миссисипи подтвердило, по крайней мере, шесть смертей. Губернатор Миссисипи Тейт Ривз объявил чрезвычайное положение.

В северной части Луизианы было повреждено до 300 домов и других зданий. Коммунальные компании сообщили о тысячах отключений электроэнергии. Шторм поставил перед чиновниками службы общественной безопасности дилемму – попытаться найти баланс между желанием людей оставаться взаперти во время пандемии коронавируса и их желанием покинуть свои дома для укрытия в случае ухудшения условий. Американское Метеорологическое Общество, однако, было однозначно в своем совете.

"Не позволяйте вирусу мешать вам искать убежище в торнадо. Если здание общественного места - ваше лучшее доступное убежище от торнадо, примите меры, чтобы убедиться, что вы следуете [федеральным] руководствам CDC по физическому дистанцированию и профилактике заболеваний", - говориться в сообщении.

Торнадо начался в городе Монро во время обеденного перерыва, где официальные лица опубликовали в Твиттере изображения повреждений из ряда мест. Здания и самолеты в городском аэропорту были разрушены, и управляющие закрыли взлетно-посадочные полосы для всего воздушного движения. Были сообщения также о повреждениях в Кингстоне, в то время как местные СМИ сообщили, что по крайней мере два торнадо приземлились в центральном Техасе.

Национальная служба погоды (NWS) выпустила предупреждение о торнадо для нескольких штатов на юге, включая Луизиану, Арканзас, Миссисипи и Алабаму, поскольку шторм продолжал идти на восток. Предупреждения о суровой погоде, в том числе часы наблюдения за наводнениями, были установлены в некоторых частях Флориды, Джорджии, Кентукки, Каролины и на севере до Теннесси. В целом, до 20 штатов могли быть задеты.

Метеорологи сообщили, что до 95 миллионов человек могут пострадать от сильного шторма в ночь на воскресенье и в понедельник, а в некоторых местах возможны градины размером с теннисные мячи.