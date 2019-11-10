Во время ночного пожара в частном доме мужчина получил ожоги: пострадавший в больнице

10 ноября 2019 г. 10:41
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В Дергачевском районе сегодня ночью загорелся частный дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины  в Харьковской области, 10 ноября в 1:18 поступил вызов на пожар в село Алисовка, на ул. Лесную, 11.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит жилой дом. Площадь пожара составляла 70 кв.м.

От огня 42-летний хозяин домовладения получил ожоги 2 степени. У мужчины были обожжены руки и шея.

Пострадавшего каретой скорой помощи госпитализировали в 4-ю городскую больницу Харькова.

В 5:45 огонь спасатели локализовали и в 6:07 - ликвидировали.

Причину возникновения пожара выясняют.

 

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