Во время ночного пожара в частном доме мужчина получил ожоги: пострадавший в больнице

В Дергачевском районе сегодня ночью загорелся частный дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 10 ноября в 1:18 поступил вызов на пожар в село Алисовка, на ул. Лесную, 11.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит жилой дом. Площадь пожара составляла 70 кв.м.

От огня 42-летний хозяин домовладения получил ожоги 2 степени. У мужчины были обожжены руки и шея.

Пострадавшего каретой скорой помощи госпитализировали в 4-ю городскую больницу Харькова.

В 5:45 огонь спасатели локализовали и в 6:07 - ликвидировали.

Причину возникновения пожара выясняют.