Во время пожара из горящей квартиры спасли двух мужчин

31 марта в 16:03 спасателям поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Гоголя, 13 в городе Изюм.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что возгорание возникло в квартире на четвертом этаже, где горели домашние вещи и обшивка балкона.

Из квартиры бойцы ГСЧС спасли двух мужчин - 1974 и 1946 года рождения.

После этого пострадавших госпитализировали в Изюмскую ЦРБ для проведения обследования.

Всех жителей подъезда спасатели эвакуировали на свежий воздух.

Площадь пожара составила около 5 кв.м.

В 16:22 пожар спасатели локализовали, а уже в 16:49 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.