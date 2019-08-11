 

Во время пожара из горящей пятиэтажки спасли четырех человек, из них трое - дети

11 августа 2019 г. 10:11
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11 августа в 2:48 спасателям поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Аскольдовской, 6-в в Слободском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По прибытию к месту пожара спасатели установили, что в квартире на первом этаже горят домашние вещи на площади около 10 кв.м.

Из-за сильного задымления лестничной клетки жители квартир верхних этажей не могли самостоятельно эвакуироваться.

Личным составом ГСЧС были спасены 4 человека - из них трое детей, а также эвакуированы 13 жильцов дома.

Погибших и пострадавших не было.

В 3:36 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 4:26 полностью ликвидировали.

Причину  возникновения пожара и ущерб устанавливают.

 

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