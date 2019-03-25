Во время пожара из квартиры спасли харьковчанина

25 марта 2019 г. 17:23
64 просмотра

25 марта в 12:22 спасателям поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на пр. Героев Сталинграда, 185.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей стало известно, что возгорание возникло в квартире на четвертом этаже дома. Там в одной из жилых комнат горели мебель и домашние вещи.

Открыв входную дверь, пожарные вошли в задымленный коридор, где нашли 67-летнего мужчину, который почти уже потерял сознание.

Его немедленно вынесли из опасной зоны и передали врачам скорой помощи.

Сейчас спасенный мужчина находится во 2-й городской больнице.

В 12:22 пожар спасатели локализовали, а уже в 13:20 полностью ликвидировали.

Площадь пожара составила около 5 кв.м.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.