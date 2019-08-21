Во время пожара из многоэтажки спасли ребенка и эвакуировали десятки человек: подробности с места происшествия

Когда начался пожар, Даша с полуторагодовалой дочкой спали днем. Женщине захотелось пить, из-за чего она проснулась. Ее внимание привлек треск под дверью. Когда подошла ближе, через косяк увидела пламя. Даша испугалась и не знала, что делать, поэтому позвонила мужу, который и вызвал спасателей. А до их приезда соседи помогли спасти из огненной ловушки дочь Валерию.

Дарья Змиенко, пострадавшая

Ребята-соседи прибежали под окна, попросили одеяло, чтобы дочь можно было спасти, эвакуировать быстренько до приезда, мало ли что могло произойти, потому что через щели начал попадать уже черный дым.

В подъезде горела коляска, которую семья оставляет у дверей. А выход был отрезан не только огнем, но и железными решетками, которые запираются на ключ. Их поставили жители квартир.

Виталий Змиенко, отец ребенка

Вот на этом месте стояла коляска. И было видно две коробки спичек, которые специально кто-то запалил и кинул в коляску. Ну, мы не знаем, как будем здесь жить дальше, так как неизвестно - повториться это в дальнейшем или нет . – Коляска в каком состоянии? – Коляска полностью сгорела, остался лишь один каркас, мы её выкинули. Уже сегодня купили новую.

Ребенок и мать не пострадали. Однако сейчас малышка все время капризничает, мать считает, что она испугалась.

В ГСЧС говорят, что всего из дома пришлось эвакуировать несколько десятков человек.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГСЧС в Харьковской области

Попередня причина – це занос відкритого джерела вогню. На місці події там працюють правоохоронні органи. Коли проводили огляд місця події, у тому числі, коли гасили пожежу, наші працівники звернули увагу на деякі предмети, які там знаходилися поруч.

Заявление в полицию написали. Супруги рассчитывают, что виновных найдут и накажут. Ведь они оба очень испугались за жизнь дочери и больше не чувствуют себя спокойно в собственном доме.

Дарья Змиенко, пострадавшая