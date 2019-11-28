Во время пожара из пятиэтажки спасли женщину и эвакуировали 15 человек

28 ноября в 2:20 спасателям поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по переулку Зерновому, 5 в Cлободском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.

На время прибытия спасателей огнем были охвачены мебель и домашние вещи на кухне в квартире на 5-м этаже.

Площадь пожара составила около 7 кв.м.

Спасатели эвакуировали 15 человек.

Как отмечается, во время пожара пострадала 70-летняя жительница дома. После оказания ей медицинской помощи врачами «скорой» от госпитализации женщина отказалась.

В 2:39 спасатели локализовали пожар, в 2:44 полностью ликвидировали его.

Причина пожара устанавливается.