Во время пожара из-за настольной лампы жительница Харьковщины получила ожоги: женщина в больнице

26 марта 2020 г. 9:50
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В Волчанском районе Харьковской области во время пожара пострадала 52-летняя женщина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 25 марта в 20:30 спасателям поступил вызов на пожар в частном домовладении на улице Вишневой,19 в с. Вильча.

На момент прибытия спасателей огнем были охвачены коридор и комната жилого дома на площади 22 кв.м.

В 20:55 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 22:10 полностью ликвидировали.

Хозяйка дома, которая пыталась самостоятельно потушить пламя, получила ожоги тела 80% 3-4 степени. Пострадавшую госпитализировали в ожоговый центр города Харькова.

Причина возникновения пожара, по данным ГСЧС, - короткое замыкание электросети настольной лампы.

 

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