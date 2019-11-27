Во время пожара из-за неисправной печи погиб 45-летний мужчина

В Двуречанском районе из-за неисправности печного отопления произошел пожар, который унес жизнь 45-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 27 ноября в 7:49 поступила информация о пожаре в одноэтажном жилом доме на ул. Медицинской, 13 в поселке Двуречное.

Прибывшие на место вызова спасатели установили, что пожар возник в жилой комнате дома и впоследствии распространился на площадь около 60 кв.м.

Во время пожаротушения они обнаружили тело 45-летнего мужчины.

Пожар локализовали в 7:53 и окончательно ликвидировали в 08:50.

Предварительной причиной пожара, по данным ГСЧС, является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.