Во время пожара из задымленной пятиэтажки вынесли мужчину без сознания: спасенный - в больнице

24 сентября в 13:31 спасателям поступило сообщение о пожаре, возникшем в пятиэтажном жилом доме по переулку Зерновому, 6/2.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие к месту пожара спасатели установили, что в квартире на втором этаже горят домашние вещи на площади около 5 кв.м.

Из задымленного помещения пожарные спасли мужчину в возрасте около 60-лет, который был в бессознательном состоянии.

Еще 5 жители верхних этажей были эвакуированы.

Спасенного мужчину бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в токсикологическое отделение 2-й городской больницы города Харькова с диагнозом отравление угарным газом.

В 13:48 пожар локализовали, а уже в 13:49 полностью ликвидировали. Причину возникновения пожара и ущерб от него устанавливают.