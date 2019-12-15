Во время пожара в доме на улице Олимпийской спасли хозяина горевшей квартиры

14 декабря в 21:06 спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на ул. Олимпийской, 31 в Немышлянском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место пожарные установили, что в квартире на четвертом этаже - сильное задымление. Стальные входные двери были закрыты, их никто не открывал.

Не теряя времени, спасатели попали в квартиру через окно с помощью автолестницы. Как стало известно, горение происходило на кухне, но на тот момент уже самостоятельно прекратилось. Однако задымление все еще оставалось сильным.

В ходе дальнейшего проведения разведки пожарные нашли в одной из комнат 43-летнего хозяина квартиры, который спал.

Его немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой помощи. После осмотра спасенный отказался от дальнейшей госпитализации.

В результате пожара огнем частично было повреждено окно и пластиковая отделка потолка на площади около 3 кв.м., а также кухонная штора.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.