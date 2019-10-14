 

Во время пожара по неосторожности в доме погиб мужчина

14 октября 2019 г. 9:45
1 просмотр

В Шевченковском районе области во время пожара в частном жилом доме погиб мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 14 октября в 8:56 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Семеновка, на улице Центральной, 106.

На момент прибытия пожарных в комнате дома тлели домашние вещи и диван на площади около 2 кв.м.

В задымленном помещении спасатели обнаружили тело погибшего 60-летнего мужчины.

Из-за отсутствия горения и открытого пламени применять воду и другие огнетушащие вещества спасателям не пришлось.

По предварительным данным ГСЧС, причиной пожара могло стать неосторожное обращение погибшего с огнем при курении.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.