 

Во время пожара под Харьковом пострадал пенсионер

17 сентября 2019 г. 10:41
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За прошедшие сутки на Харьковщине спасатели 94 раза выезжали на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Общая площадь пожаров, по данным ГСЧС, составила более 54 га.

Во время пожаров огнем были уничтожены или повреждены 6 домов, 6 хозяйственных сооружений, сеновал, забор, беседка и электроопора, а во время попыток потушить один из таких пожаров, который произошел в селе Момотово Харьковского района, 81-летний мужчина получил ожоги.

Как сообщалось, среди крупнейших пожаров - пожар сухой травы и камыша неподалеку села  Лысогорка Изюмского района, который распространился на частный жилой сектор и лесной массив и уничтожил 5 домов, а также - пожар сухостоя между селами Халтурина и Андреевка Сахновщанского района, где огнем уничтожены 2 дома и 1 хозяйственное сооружение.
 

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