Во время пожара в частном доме под Харьковом мужчина получил ожоги: пострадавший госпитализирован

В Дергачевском районе области во время пожара в частном доме пострадал 46-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 14 мая в 2:50 спасателям поступило сообщение о пожаре в с. Большие Проходы, где на улице Речной, 3 горел частный дом.

На момент их прибытия горели домашние вещи и деревянные перекрытия жилого дома.

Площадь пожара составила около 150 кв.м.

Как стало известно, во время пожара получил ожоги тела 46-летний мужчина, который самостоятельно пытался потушить пламя.

Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с диагнозом термические ожоги 2-й степени рук и головы.

В 04:00 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 06:45 полностью ликвидировали.

Предполагаемая причина пожара, по данным ГСЧС, - короткое замыкание электросети.