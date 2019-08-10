Во время пожара в частном доме погибла женщина

10 августа в 1:44 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Краматорской, 9 в Основянском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей стало известно, что пламенем была охвачена комната дома и перекрытия с крышей.

Площадь пожара составляла около 20 кв.м.

При разведке пожара спасатели обнаружили тело 84-летней женщины.

Пожарные в 02:50 локализовали огонь.

В 4:24 ликвидировали пожар.

Причина его возникновения устанавливают.