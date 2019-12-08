В Дергачевском районе во время пожара в частном доме погибла женщина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 8 декабря в 00:00 спасателям поступил вызов на пожар в село Безруки, где на ул. Титова, 17 горел дом.

На момент прибытия пожарных огонь распространился внутри дома на площадь 60 кв.м.

Горели деревянные конструктивные элементы строения и домашние вещи.

Во время пожаротушения спасатели обнаружили в комнате тело погибшей хозяйки дома, 1925 года рождения.

В 00:38 пожар бойцы ГСЧС локализовали и в 3:06 полностью ликвидировали. Причину его возникновения устанавливают.