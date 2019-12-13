Во время пожара в частном доме на Холодной Горе погибла женщина

В Холодногорском районе Харькова загорелся дом. Во время пожара погибла пожилая женщина, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, 12 декабря в 7:41 на номер «101» поступил вызов на пожар в одноэтажном частном жилом доме по переулку Сурикова, 14а.

На момент прибытия пожарных в доме горели домашние вещи. Площадь пожара составила около 10 кв.м. Во время тушения пожара в доме спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1924 г.р.

В 8:02 пожар локализовали, а в 09:55 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.