Во время пожара в частном доме пострадала женщина

В Шевченковском районе Харькова произошел пожар в частном доме, во время которого пострадала женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 14 марта в 15:54 спасателям поступило сообщение о пожаре в переулке 1-ом Орском, 13, где горел частный дом.

На момент прибытия спасателей в комнате квартиры жилого дома горели домашние вещи и мебель.

Площадь пожара составляла около 5 кв.м.

Во время пожара пострадала 83-летняя хозяйка домовладения.

Женщина получила незначительные ожоги рук и ног, но от госпитализации отказалась.

Пожарные в 16:07 локализовали огонь, в 16:39 его окончательно ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.