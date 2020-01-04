Во время пожара в доме нашли тело погибшего мужчины

В Змиевском районе во время пожара в доме обнаружили тело погибшего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 3 января в 21:51 спасателям поступил вызов на пожар в село Соколово, где на улице О. Яроша, 29, горел дом.

На момент прибытия спасателей стало известно, что дом был охвачен пламенем.

Площадь пожара составляла около 70 кв.м.

На месте пожара бойцы ГСЧС обнаружили тело 64-летнего владельца.

Пожарные в 22:15 локализовали огонь, 2:02 - окончательно ликвидировали.

Причина его возникновения устанавливается.