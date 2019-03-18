Во время пожара в гараже сгорела иномарка

18 марта 2019 г. 14:28
1 просмотр

18 марта в 5:15 спасателям поступило сообщение о пожаре в одном из гаражных боксов на ул. Театральной в поселке Старый Мерчик Валковского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных огнем был охвачен гаражный бокс. При этом внутри гаража  находился автомобиль Renault Laguna.

Огонь также распространялся на потолок и вещи, которые находились в гараже. 

Общая площадь пожара составила 20 кв.м.

В 5:58 пожар бойцы ГСЧС локализовали, в 06:55 полностью ликвидировали.

Пострадавших нет.

Соседние гаражи не пострадали.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.