Во время пожара в гараже сгорела иномарка

18 марта в 5:15 спасателям поступило сообщение о пожаре в одном из гаражных боксов на ул. Театральной в поселке Старый Мерчик Валковского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных огнем был охвачен гаражный бокс. При этом внутри гаража находился автомобиль Renault Laguna.

Огонь также распространялся на потолок и вещи, которые находились в гараже.

Общая площадь пожара составила 20 кв.м.

В 5:58 пожар бойцы ГСЧС локализовали, в 06:55 полностью ликвидировали.

Пострадавших нет.

Соседние гаражи не пострадали.

Причину возникновения пожара устанавливают.