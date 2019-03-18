Во время пожара в гараже сгорела иномарка

18 марта в 5:15 спасателям поступило сообщение о пожаре в одном из гаражных боксов на ул. Театральной в поселке Старый Мерчик Валковского района.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия пожарных огнем был охвачен гаражный бокс. При этом внутри гаража находился автомобиль Renault Laguna.
Огонь также распространялся на потолок и вещи, которые находились в гараже.
Общая площадь пожара составила 20 кв.м.
В 5:58 пожар бойцы ГСЧС локализовали, в 06:55 полностью ликвидировали.
Пострадавших нет.
Соседние гаражи не пострадали.
Причину возникновения пожара устанавливают.