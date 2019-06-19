Во время пожара в кафе погибла женщина

19 июня 2019 г. 11:45
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19 июня в 3:17 спасателям поступило сообщение о пожаре в кафе на улице Солнечной, 3 в Великом Бурлуке Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей огонь охватил облицовку стен, пол и мебель.

Площадь пожара составляла около 20 кв.м.

Во время пожаротушения спасатели обнаружили тело погибшей работницы кафе, 1959 года рождения.

В 03:35 пожар спасатели локализовали и в 03:55 полностью ликвидировали.

Причина возникновения пожара выясняется.

 

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