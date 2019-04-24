Во время пожара в многоэтажке из горящей квартиры спасли ее хозяина

23 апреля в 23:17 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном жилом доме на пр. Героев Сталинграда, 146 б в Харькове.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области, по данному адресу произошло возгорание в квартире на восьмом этаже.

На момент прибытия спасателей огонь уже потушили соседи.

Горели только кухонная мебель на площади 2 кв.м.

Спасатели провели обследование дома и убедились в отсутствии горения.

Ранее соседи разбудили и вывели из квартиры ее хозяина, 1970 года, который получил отравление угарным газом.

После осмотра медиками скорой пострадавший отказался от дальнейшей госпитализации.

Причину возникновения пожара выясняют.