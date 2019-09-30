 

Во время пожара в пятиэтажке погиб мужчина, 15 человек эвакуировали

30 сентября 2019 г. 10:15
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29 сентября в 14:09 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилой пятиэтажке на ул. Героев Труда, 29 Б в Московском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что в квартире на первом этаже горели домашние вещи на площади около 20 кв.м.

В ходе проведения разведки спасатели обнаружили тело погибшего квартиросъемщика, 1976 года рождения.

Из-за сильного задымления лестничной клетки пожарным пришлось эвакуировать 15 жильцов подъезда на свежий воздух.

В 14:39 огонь спасатели локализовали, а в 15:12 - ликвидировали.

Причину возникновения пожара и ущерб устанавливают.

 

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