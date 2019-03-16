Во время пожара в жилом бараке погиб мужчина

16 марта в 1:41 спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме барачного типа на 20 квартир на ул. Сумской путь, 176-в в Дергачах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей в одной из комнат горели мебель и домашние вещи. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 70-летнего владельца квартиры без признаков жизни.

В 01:50 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 02:40 полностью ликвидировали.

Другие квартиры от огня не пострадали.

Предварительная версия причины пожара - неосторожное обращение с огнем.