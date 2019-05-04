Во время пьяной ссоры мужчина убил друга: подозреваемый под стражей

Суд избрал для подозреваемого в жестокой расправе над другом меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, трагедия случилась вечером 30 апреля в одном из сел Лозовского района.

По данным следствия, мужчины выпивали в гостях у общих знакомых. Около 10:00 вечера хозяева дома пошли спать, а товарищи продолжили застолье и за рюмкой поссорились.

21-летний мужчина начал бить 42-летнего друга. Он вытолкал пострадавшего на улицу и продолжил издеваться над ним. Злоумышленник бил жертву руками и ногами, однако и этого ему оказалось мало. Он схватил металлический швеллер, который лежал во дворе, и несколько раз ударил потерпевшего. От полученных травм - многочисленные переломы ребер и разрывы внутренних органов - мужчина умер. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый оттащил тело в лесополосу и закопал под шелковицей.

Однако долго скрывать содеянное ему не удалось, потому что свидетелем жестокой расправы стал случайный прохожий. Злоумышленника задержали той же ночью.



Согласно санкции статьи подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.