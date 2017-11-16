Во время реконструкции Харьковского зоопарка пострадал рабочий - полиция

Как сообщили в Шевченковском отделе полиции, сообщение о ЧП в Харьковском зоопарке поступило 14 ноября около 16.30. Рабочего доставили в больницу скорой и неотложной помощи, медики диагностировали у него переломы костей таза и плеча. По предварительной информации полиции, на ремонтника упала железная балка.

Правоохранители внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по статье "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью", все обстоятельства происшествия выясняются.