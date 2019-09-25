 

Во время семейной ссоры теща едва не зарезала зятя

25 сентября 2019 г. 12:40
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На Харьковщине женщина во время ссоры нанесла ножевые ранения своему зятю. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители установили, что 23 сентября около 23:30 между мужчиной и его гражданской женой дома возникла ссора, которая переросла в драку. Теща, защищая свою дочь, кухонным ножом нанесла несколько ударов мужчине.

32-летнего пострадавшего с многочисленными колото-резаными ранами госпитализировали в Богодуховского районную больницу. 

Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Женщина задержана. Вещественные доказательства изъяты.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

 

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