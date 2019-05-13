Во время ссоры сын ударил ножом отца

13 мая 2019 г. 10:46
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На Харьковщине 34-летний мужчина едва не лишил жизни родного отца.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 11 мая около 15:09 в полицию поступило сообщение о том, что бригадой скорой помощи в центральную больницу Змиева доставили 62-летнего мужчину с колотой раной левой лопатки.

Правоохранители установили, что между потерпевшим и его сыном, проживающими вместе в Змиеве, на бытовой почве возникла ссора, в ходе которой сын ударил отца ножом.

Злоумышленника задержали.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит 15 лет лишения свободы. 

 

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