Во время ссоры сын ударил ножом отца

На Харьковщине 34-летний мужчина едва не лишил жизни родного отца.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 11 мая около 15:09 в полицию поступило сообщение о том, что бригадой скорой помощи в центральную больницу Змиева доставили 62-летнего мужчину с колотой раной левой лопатки.

Правоохранители установили, что между потерпевшим и его сыном, проживающими вместе в Змиеве, на бытовой почве возникла ссора, в ходе которой сын ударил отца ножом.

Злоумышленника задержали.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит 15 лет лишения свободы.