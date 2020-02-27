Во время столкновений на «Барабашово» пострадали шесть человек. Правоохранители нашли на месте происшествия пистолет

Утром к главному въезду прибыли коммунальщики и спецтехника, которые должны были демонтировать вот эту арку и подготовить участок для строительства дороги. В защиту вышли предприниматели и работники рынка. Но вскоре появились неизвестные в масках и камуфляжной форме, рассказывает пресс-секретарь ТЦ «Барабашово» Сергей Зайцев. И уже через мгновение молодые люди начали распылять газовые баллончики и применять силу против предпринимателей.

Сергей Зайцев, пресс-секретарь ТЦ «Барабашово»

В начале двенадцатого группа бандитов, я по другому не могу это назвать, оцепила одну из главных опор, главной арки торгового центра "Барабашово", для того, чтобы обеспечить коммунальщикам незаконный её снос. Эти люди использовали против подошедших предпринимателей, мирно подошедших, слезоточивый газ из баллонов, использовали резиновые дубинки и вели себя крайне агрессивно.

Дмитрий Ищук, предприниматель ТЦ «Барабашово»

Люди, вооруженные дубинками и газовыми баллонами, начали средь бела дня пилить арку, во время того, как ходят здесь люди, дети. Когда мы все сюда прибежали - началась с их стороны стрельба. Побили женщину, начали брызгать всем баллонами в лица, начали бить всех дубинками.

Но люди, настроенные против строительства дороги, продолжили стоять на своем. И тогда со стороны неизвестных в ход пошло оружие.

В результате столкновений на «Барабашово» пострадали шесть человек, в том числе и правоохранитель, сообщают в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области. В результате столкновений более пятидесяти граждан были доставлены в отдел полиции.

Сейчас проводятся следственные действия.

Харьковский горсовет утвердил решение о строительстве дороги через рынок «Барабашово» на октябрьской сессии. По версии мэра, дорога очень нужна для того, чтобы разгрузить поток автомобилей с Салтовки. На ее строительство потребуется 10 месяцев с момента начала работ. Мэр уверяет, что предпринимателям предлагают места на других рынках Харькова.

Геннадий Кернес, мэр города Харькова

Будівництво дороги почнеться тоді, коли буде проведен тендер на будівництво цієї дороги. Є такі підприємці, які згодні з тими умовами і з тими нашими предложеннями, но хозяева рынка заваривают их мафы, отключают их от электроэнергии, не дают им подойти к киоску, у них пропадает товар - вот такими способами работают хозяева.

Несмотря на то, что часть архитекторов и автомобилистов версию необходимости прокладки дороги не поддерживает, в мэрии взялись за выполнение решения с упорством, которое только подчеркивает личную заинтересованность мэра. Так как он уже не первый год ведет войну со своим политическим оппонентом - Александром Фельдманом, корпорация которого управляет рынком.

Часть предпринимателей торгового центра перешли на сторону Кернеса, но большинство не желает менять арендодателей.

Геннадий Кернес, мэр города Харькова

А я чому туди приїхав? Тому що я бачив, що все виходить за рамки дозволеного. Стріляють, кидають гранати, паляють, це вже не демонтаж. Я ще раз говорю, не устану повторювать - дорога буде побудована - дорога будується для харків’ян.

Сергей Зайцев, пресс-секретарь ТЦ «Барабашово»

Эта дорога, которая без перехода, без светофоров, убивает весь торговый центр. На сегодняшний день это 60 тысяч рабочих мест. Харьков не выдержит груза в 60 тысяч безработных. И харьковчане не простят городской власти такой коллапс.

Этот мужчина торгует на рынке «Барабашово» уже около 20 лет. В защиту вышел, потому что говорит: в случае строительства здесь дороги - останется без работы.

Поэтому предприниматели выступили против и построили баррикады. Они уже отбили набеги чиновников и геодезистов и ждали нападения боевиков. Говорят: то, что их будут выталкивать силой - поняли давно.

Вон они лежат в мешках - баллоны, ножи, оружие, пистолеты изъяли у них, дубинки.

На сессии ХОГА губернатор Алексей Кучер заявил, что знает, что за конфликтом на «Барабашово» стоит именно личный конфликт Кернеса и Фельдмана. И требует от них сегодня прекратить разборки.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Ми всі розуміємо глибину тих стосунків, які склалися, и вони притягнуті в площину з`ясування особистих відносин. Ми не можемо допустити, тому що там застосовується зброя, й дай бог, щоб не було постраждалих. Я завтра терміново їду у Київ у відрядження. я буду доповідати про цю ситуацію Президентові.

Впрочем, надо отметить, что Кучер уже пытался около месяца назад стать рефери в этом вопросе. Тогда к нему не прислушалась ни одна из сторон. Теперь он намерен привлечь на помощь Киев.