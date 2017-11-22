Во все тяжкие по-харьковски. Как прошла спецоперация по задержанию наркокурьеров.

В Харькове изъяли рекордную за последние пять лет партию кокаина. Сотрудники СБУ провели спецоперацию и прямо в центре города задержали наркодельцов, которые хотели продать партию наркотиков оптом.

Как сообщил руководитель пресс-центра СБУ в Харькове Владислав Абдула во время спецоперации сотрудники службы безопасности установили, что в состав группы входили жители разных регионов страны. Кокаин высшего сорта привозили, в том числе в Харьков, из одной из стран Европы. Сбывали оптом. Именно во время передачи крупной партии кокаина спецназовцы задержали четырех членов группы. Причем, как рассказали специалисты СБУ - операция задержанного длилась всего несколько минут и проходила в самом центре Харькова - возле станции метро "Ахитектора Бекетова" на парковке "МакДрайв" - трех членов банды задержали сразу. Один попытался убежать и, как говорится, не зная броду побежал в сторону главного управления МВД в области, расположенного неподалеку. Даже добежал до одного из зданий, где его и встретили бойцы "Альфы". Стоимость пакетика с белым порошком, который так не хотели отдавать курьеры, - достигает 85 000 долларов США.

По информации СБУ изъятая партия кокаина является рекордной для Харьковщины. По крайней мере, за последние пять лет. Ее розничная стоимость по ценам "черного рынка" составляет более 5000000 гривен.

Правоохранители изъяли у наркодельцов два вакуумных пакета с кокаином общим весом более одного килограмма, портативные весы и травматическое оружие. Открыто уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ст. 305 и ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Сейчас задержанным объявлено подозрения в совершении преступления и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Все они не харьковчане.