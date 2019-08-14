Вода текла с Тобольской до Саржиного яра: причина - прорыв в изношенном трубопроводе

-Мэр, мэр, мэр наш. Занимается не тем, чем надо. - А що таке? - Цветочки высаживает, а вот тут течет. А как я попаду домой?

Харьковчане возмущаются течью из прорванной трубы на Тобольской, 48. Вода здесь начала течь еще в 3 часа ночи, а коммунальщики, которые приехали на место, только положили мешки с песком, которые вряд ли могут около 12 часов сдерживать давление воды, говорит местный житель Владимир Евсюков.

Владимир Евсюков, местный житель

О 3 ранку почала текти вода, викликали аварійку, аварійка приїхала, накидала мішків під фундамент і поїхала. Ну, ми і почали копати канаву, щоб хоч під фундамент не текло. Якщо воно біжить 10 хвилин, 15 - це нічого, але з третьої ранку до дев*ятої, а потім і зараз - перша година дня - вони вже, мабуть, промокли

Поэтому, вода начала затекать в подвал, жалуется уже председатель кооператива дома Светлана Михеева-Воронова.

По ее словам, здесь проходит магистральная труба, поэтому давление огромное, а на все обращения коммунальщики все это время ничего не говорят.

Светлана Михеева-Воронова, председатель кооператива дома

Я уже звонила, наверное, раз 30, мы перегораживали, оно текло под дом. У нас там электричество, все ведь течет. Мы были в подвале, там уже начинает немножко протекать. Деревья могут завалиться - я не знаю, что с этим делать. Они вообще трубку бросают, не стали даже разговаривать, "Водоканал". Звонили 1562, звонили 1563, звонили 704-14-46

А поток воды понемногу достигает Саржиного яра. Здесь он, правда, несколько ослабевает, поэтому о подтоплении местные не беспокоятся - их больше всего пугает то, что обычно, когда где-то рядом прорывает холодная вода, то коммунальщики заодно отключают и горячую.

Иван Филипов, пенсионер

Завтра у нас 15 число - так. Завтра они обещали дать завтра горячую воду. И вдруг вот это случилось. И это же значит - что воды горячей не будет, я так думаю. Судя по всему, провели испытания после ремонта, и вот это все пошло. Ну возмутительно конечно, что я могу еще сказать, понимаете

А пока к месту событий спустя почти 12 часов с момента аварии добираются работники "Водоканала" и начинают оценивать масштаб течи.

В пресс-службе коммунального предприятия же дают официальный комментарий - проблему уже решили, на участке провели сварочные работы и пообещали заменить трубопровод - он, по словам инженера предприятия Юрия Грищенко, износился.

