Водитель фуры, сбившей насмерть пенсионерку, найден и дает пояснения

Сегодня около 9 утра на улице Конева в районе пересечения с Полтавским Шляхом фура DAF сбила переходившую дорогу пожилую женщину: пенсионерка скончалась на месте, а грузовик с места ДТП уехал.

В городе был объявлен план «Перехват» и через несколько часов автомобиль был обнаружен на улице Диканевской. Водитель авто сотрудничает со следствием и поясняет, что во время движения не заметил, что совершил наезд на пешехода.

По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, погибшей около 75 лет, ее личность и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Известно, что фура двигалась от Малогончаровской улицы в направлении Полтавского Шляха, пенсионерка вышла на проезжую часть и направлялась к трамваю.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.286 УК Украины.