Водитель иномарки, устроивший ДТП на Салтовском Шоссе, был пьян и напал на патрульного: подробности ночной аварии

Накануне в 21:53 на Салтовском Шоссе, 145 автомобиль Volkswagen Passat врезался в припаркованный Деу Ланос: от удара водителя Деу выбросило из машины на проезжую часть, с места аварии 61-летний пострадавший был доставлен в больницу.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 34-летний водитель Volkswagen пытался скрыться с места ДТП, но был задержан свидетелями. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в больницу, где он оказывал сопротивление и напал на патрульных. Один из полицейских в результате получил телесные повреждения.

Действия водителя Volkswagen квалифицированы Шевченковским ОП по ч.2 ст.345 УК Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), также открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины.