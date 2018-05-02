Водитель маршрутки без документов пытался дать патрульным взятку

02 мая 2018 г. 13:44
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Водителя микроавтобуса Mercedes, который перевозил пассажиров по маршруту "Барабашова-Пролетарская", патрульные остановили на проспекте Юбилейном. Проверка проводилась в рамках проведения операции "Перевозчик". 

Как сообщили в пресс-лужбе патрульной полиции, во время проверки документов у водителя маршрутки - иностранца - не оказалось при себе водительского удостоверения. 

Чтобы избежать админответственности, мужчина, управлявший маршрутным автобусом, попытался предложить патрульным 200 гривен. Инспекторы несколько раз предупредили водителя о криминальной ответственности за дачу взятки, но тот не оставил попытки вручить патрульным деньги. 

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу для фиксации правонарушения. Кроме отсутствия водительского удостоверения у водителя микроавтобуса не было также документов, подтверждающих законность его пребывания на территории Украины. Для дальнейшего выяснения обстоятельств мужчину отправили в отдел по борьбе с нелегальной миграцией. 

 

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